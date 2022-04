Bruno BARCELOS

J'ai débuté ma carrière professionnelle à l'age de 16 ans avec mon premier travail étudiant comme animateur pour les enfants. J'ai montré preuve de compréhension et motivation, en question de quelques moins j'étais mis pour animer des fêtes d’anniversaire, servir aux tables et prendre soin des enfants.



Pendant un temps j'ai bâti une solide expérience en restauration qui m'a donc permis de travailler plus tard dans les bars, discothèques, salles de concerts, restaurants. Mais je me suis pas arrête la, j'avais le besoin de travailler, d'apprendre plus. Mes stages étaient toujours quelque chose de différent. J'ai travailler dans un magasin d'informatique et une surface commerciale.



Plus tard au lycée, un de mes stages en administration / comptabilité m'a ouvert les portes pour travailler pendant les vacances scolaires dans le dépôt de leur entreprise. Vu que je me suis toujours montré disponible, mon travail a été remarque par quelqu'un qui m'a proposé un travail comme extra à la Rock Hall Café ou je travaille actuellement quand ils ont besoin d'un extra.



J'ai commencer a la Rock Hall comme vendeur (stand de nourriture), à la fin de quelques moins j'ai passé en production. Ce travail a ouvert les portes pour un autre comme agent de sécurité. Je me suis donc retrouvé avec deux emplois pendant mes études.



Pendant un service de sécurité j'ai été présenté à quelqu'un de la KulturFabrik qui m'a proposé de travailler pour eux pendant les concerts, toujours comme extra. Je devais donc étudier et aller travailler dans 3 endroits différents au même temps. De nouveau je me suis pas arrête la, je voulais plus. Pendant un concert a la KulturFabrik j'ai connu un homme qui m'a présenté a quelqu'un de la Luxembourg City Tourism Office. J'ai exécute quelques travail pour eux pendant 1 mois environ. Je me souvient que le mois d’août je bossais pour 4 entreprises au même temps. Je sortais d'un pour aller dans l'autre. Puis j'ai trouvé en emploi pendant 3 mois dans le dépôt d'une des entreprises que j'ai travailler.



A la fin je suis aller chez Brinks ou j'étais pendant 3 mois aussi. Actuellement je me trouve de nouveau dans le Dépôt de Rak Porcelain Europe.



Voila un peut le résumé de mon parcours professionnel.



Diplôme en commerce (BAC gestion, commerce, comptabilité, administration)

Marketing et digital média chez Barcelos Média - https://www.facebook.com/BarcelosDigitalMedia/

Photographe et Videographe chez Barcelos Photography. - https://www.facebook.com/BrunoBarcelosPhotography/



Je suis quelqu'un de très motivé par le travail, toujours a la recherche d'innovations et d'idées pour faire évoluer l'entreprise et la façon de travailler. Passionné par le marketing, le digital média, la photographie et vidéographie, j'ai décider de me lancer dans ces projets.



Mes compétences :

Marketing

Médias sociaux

Montage audio

Adobe Lightroom

Microsoft Office

Montage photo

Adobe Photoshop

CINEMA 4D

Sony Vegas

Montage vidéo

Sage BOB 50

Marcator

Gesall