Bruno BARON

De nature volontaire j'aime faire évoluer mon travail en fonction des opportunités qui s'offrent a moi.

toutes expérience est positive et nous apprenons tous les jours.

j'ai débuté comme carrossier et je pratique toujours avec plusieurs restauration de véhicules a mon actif.

Ensuite le milieu de la nuit pendant plus de 15 ans en tant qu'animateur disc-jockey et commercial.

Puis pour finir,pour le moment,la préparation de commande et le magasinage dans la logistique.

Polyvalent et non sectaire ,j'aimerais pouvoir m'investir a 100% dans une entreprise.

dynamique,rigoureux,avenant et autodidacte doté d'une excellente mémoire ce qui me permet d'assimiler très rapidement les choses en cas de formation.

je ne suis pas focalisé sur un métier....j'essaie si cela me plait c'est une implication garantie pour l'entreprise.

pour en savoir plus n'hésitez pas.....





Mes compétences :

Logistique

carrossier

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Internet