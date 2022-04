Bruno BARONNET

Mon projet professionnel est de prendre la responsabilité d'un service support Prévention&Sécurité avec de l'encadrement d'équipes en région Aquitaine.

J'ai plus de 15 ans d'expériences dans ces disciplines que j'ai pratiquées dans des environnements divers : usines, entrepôts, bureaux.

Les nombreuses expériences que j’ai vécues m’ont donné une vision complète des enjeux et du fonctionnement de l’entreprise, ce qui me permet d'apporter une réelle valeur ajoutée dans les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Système d'informations

MASE

Supply chain

Management

Gestion de projet

Informatique

Transferts industriels

Prévention des risques

Maintenance

Aménagement de bâtiments

Services généraux

Évaluation des risques professionnels

Emballage

Méthodes d'analyse

Ergonomie

Risques psychosociaux

Gestion de la production

Amélioration continue

Négociation

Relation fournisseurs

Appels d'offres

Gestion de flux

Approvisionnement et achats

Gestion de parc automobile

Reporting

Prévention incendie & Intrusion

KPI