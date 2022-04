Recruté par GAN Assurances Prévoyance en 1995, après une année de formation pratique et théorique, le GAN me confie la gestion et le développement d’un portefeuille clients (retraite, prévoyance et épargne) sur Angers. Après 6 ans je reprend une agence d’assurances à Saumur (assurance de biens et de personnes).



En 2014, je créé mon propre cabinet de courtage en prêt Immobilier et Professionnel et en mai 2016 et j'intègre Prêt Pro en tant que mandataire.



Je vous accompagne dans toutes les étapes de votre recherche de financement, de sa constitution à son obtention en passant par les rendez-vous bancaires où je serai présent avec vous, pour répondre ensemble aux questions des banques. Je vous invite à nous retrouver surArray.



N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire



Bruno Barreau

bruno.barreau@pretpro.fr

06 38 38 28 63



Mes compétences :

Crédit immobilier

Reprise d'entreprise

Finance d'entreprise

Création d'entreprise

Financement de projet