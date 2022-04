Bruno BARUET

Je suis divorcer je suis manuelle bricoleur je sait me servirent d'outie portatif je fait de la mécanique moteur je pausseide le C I N je suis en poste dans une societe offshore service comme matelot entretien du bateaux est entretien de la mecanuque je veux évoluer dans le domene de la mécanique est pouvoir travailler sur des plate forme pétrolière ou de la surveillance de zone comme parque éolien ou remorqueurs .2018 formation 750kw a ciboure .octobre et novembre capitaine 200 a arcachon



Mes compétences :

Matelot

Mintenence mecanique

Entretien du navire

Care de nuit