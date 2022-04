Bruno BASTARD

L'axe principal des fonctions que j'ai occupées pour différents industriels du Bâtiment à toujours été la prescription. Implication nationale et coordination des plans d'actions sont les fondamentaux d'une présence efficace vers les réseaux influents.

Nourri aux valeurs du sport de haut niveau, je développe dans ma vie professionnelle les attitudes et les actions liées à des notions de partage, d'effort et de stratégies sans cesse remises en question.

Pour clore cette synthese sur les principales valeurs commerciales qui favorisent la reussite en affaires tout en motivant ses collègues et collaborateurs, je pense que rien n'est plus gratifiant et difficile que l'organisation d'un travail collectif vers un seul objectif : construire ensemble les succès durables sur des marchés toujours plus complexes !



Mes compétences :

Direction des ventes

Prescription nationale

Grands comptes nationaux