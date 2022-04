Bruno BASTIDE

Après une belle expérience réussie de 14 ans en tant que Responsable Administratif et Financier chez Welcome Office, société appartenant au groupe RAJA France, j'occupe aujourd'hui les fonctions de D.A.F. chez Juste à Temps, qui est le numéro un de la convivialité au bureau (http://www.justeatemps.com )



Je gère une équipe, de quatre personnes, chargée de l'intégralité de la comptabilité de l'établissement des situations mensuelles, ainsi que de la réalisation du bilan annuel : écritures d'inventaire (clients, fournisseurs, banque), impôts et taxes (TVA, IS), Reporting, trésorerie...



Mes compétences :

Sage

Internet

Excel

Management d'équipe