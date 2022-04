Bruno BATAILLE

Domaines :

- Pricing (Politique tarifaire et Impacts financiers / Elasticité prix demande)

- Offres (Évaluation de positionnement / Gestion et Développement des gammes)

- Clients (Segmentation et analyse du portefeuille clients / Politique de fidélisation)



Rôle de Business/Pricing/Sales Analyst :

> Analyse des données / Data Crunch

> Pilotage de la performance (analyses commerciales, reporting, tableaux de bords, modèles de prévision)

> Amélioration des processus et pilotage de projet

> Marketing & Pricing (positionnement des marques et prix et réalisation de simulations)



Outils maîtrisés :

- Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word) - Microsoft Project

- Business Object (BO)

- QlikView



Mes compétences :

Gestion de projet

Revenue management

Pricing

Pilotage de la performance

Business Analysis

Études marketing

Cosmétique