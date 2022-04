Je me présente Bayeux bruno,née en 1963 à Bordeaux

J'ai fait différentes proffétions dont agent de

Sécurité aprées j'ai travailler dans le transport

Pour raison de santé j'ai arrêter et repris la sécurité avec chien et sans chien.



J'habite à Anglet,je souhaiterais travailler sur la région chez moi



ou sur Bordeaux,poitier à condition d'être héberger

pour faire des contrat C.D.D.

j'étudirez toutes les propositions d'embauches.

J'ai 47 ans



Mes compétences :

Agent de securite

Sécurité