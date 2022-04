Bruno BEAUVAIS

Depuis 2013 je contribue à la croissance et au succès d’une startup, où je suis en charge de l’équipe technique et fortement impliqué dans la stratégie commerciale. Mon expérience en tant que professionnel de santé m’ont rendu particulièrement habile dans l’élaboration de nouveaux produits et de modèles économiques répondant aux besoins du marché.

En tant que “full stack” développeur, je dispose d’une grande adaptabilité et une large gamme de compétences techniques me permettant de réaliser des architectures complexes impliquant notamment le cloud, des smartphones et des microcontrolleurs..

En tant que responsable technique, je suis particulièrement attentif à la satisfaction client et à l’avantage concurrentiel d’un time-to-market très court. Je veille également, après validation du produit par le marché, à une mise en production assurant rentabilité et pérennité.



Compétences principales (expérience > 3 ans) :

Java, C, Google Web Toolkit, Raspbian, NoSql, Android, Google App Engine, CSR μEnergy, Rhino3D