Bruno BÉCHADE

En matière professionnelle, la liberté de choisir son parcours a le plus souvent un prix : celle de créer son entreprise après 50 ans.

Aujourd'hui, c'est fait. Je suis "dans ma petite entreprise"...

J'ai créé un négoce de produits pour l'agriculture.

Commençant en tant qu'agent commercial pour refaire un réseau et un volant d'affaires, j'ai ensuite créer une société.

Elle entame sa troisième campagne. Elle va bien...

Créer puis gérer une entreprise de A jusqu'à Z est une des expériences professionnelles les plus exaltantes.

Après 34 ans d'activité professionnelle, j'ai appris, j'ai parfois "réussi", j'ai fait quelques erreurs, j'ai encore appris...

Avancer dans sa vie professionnelle (mais pas que...), j'en suis convaincu aujourd'hui, c'est multiplier ses expériences et avoir la "chance" de rencontrer les bonnes personnes ( faire suffisamment confiance et être, ce qu'il suffit, "influençable"...).

Cherchant à faire évoluer cette activité, je suis ouvert à de nouvelles rencontres...



Mes compétences :

Expertise en viticulture.

Expertise en agrofournitures

Compétences transversales