Bruno BECK

Artiste et maître d’œuvre au sein de mon studio de création visuelle (www.media-diamonds.fr) créer en 2015. Après quelques année de formation à mon actif, gérant de mon activité de freelance part passion et conviction. Conçois tous types de support médias à destination Web et d'édition Print. Spécialisations en multimédia, photographie numérique et CMS ( Wordpress - Drupal - Joomla - Prestashop)



Mes compétences :

Intégrateur Web

Maquettiste PAO

Référenceur web

Webmaster

Infographiste Multimédia