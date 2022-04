Bruno BECUWE

Depuis 2005, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. De formation initiale école de commerce (Edhec, promotion 1991) complété par un DECF et un master de gestion de patrimoine. J’ai créé ma société après 15 ans d’expérience en entreprise, d’abord en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen puis dans des fonctions financières ou de développement de compagnies d’assurance (Scor, Axa, CNP).

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), membre de la chambre des indépendants du patrimoine, je suis conseiller en investissement financier soumis au contrôle de l’autorité des Marchés Financiers. En complément, je suis agent immobilier, courtier en assurance (assurance vie, retraite et prévoyance) et courtier en prêts immobiliers.

Ma clientèle est aujourd’hui composée à la fois de particuliers et de chefs d’entreprises pour lesquels j’ai un rôle de conseiller indépendant sur différents domaines (financier, fiscal et juridique notamment) et, le cas échéant suivant les demandes et besoins, de prescriptions personnalisées de produits.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations / besoins liés à l'optimisation de votre patrimoine.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

bourse

Défiscalisation

Épargne

Épargne salariale

Finance

fiscalité

Gestion d'actifs

gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine immobilier

Immobilier

ISF

Madelin

Options

Patrimoine immobilier

PEA

perp

Prévoyance

SCI

Stock options

STOCK'