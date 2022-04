Bruno BEDNARCZYK

Compétences spécifiques:



- Expérience internationale (Pologne, Russie, Allemagne, Angleterre, Turquie & Belgique),

- 20 ans d'expérience dans le Management de sites industriels (de 9 à 450 personnes),

- Restructuration d'unités et de départements,

- Rompu aux relations commerciales,

- Expert dans le déploiement du "Lean Six Sigma".



Ma devise : "La vraie générosité envers l'avenir, consiste à tout donner au présent".



Informations Externes:



- Deceuninck encourage l'innovation chez ses salariés (LE MONITEUR en Avril 2010).

- Le bien être des salariés pris au sérieux (PICARDIE en Juin & Juillet 2010).

- Quoi de neuf (FRANCE 3 en Octobre 2010).

- La prévention passe par les travailleurs (TRAVAIL & SECURITE en Novembre 2010).



Mes compétences :

Expérience internationale

Management de sites industriels

Restructuration d'unités et de départements

Lean Six Sigma

Relations commerciales

Capacité d'analyse

Pragmatique

Extrusion

Quality Management Systems

Internal Audit

Lean Manufacturing

Continuous Improvement

5S

Benchmarking

Kaizen

Kanban

Manufacturing Execution Systems

SMED

Six Sigma

le Management

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP