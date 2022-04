Bruno BEGARD

Ingénieur en génie civil, mes 8 ans d'expérience m'ont permis d'acquérir de solides compétences techniques en structure et dans le domaine de la construction et de la conception d'ouvrages en général.



Compétences :

• Gestion d'équipe, Respect des objectifs, Maîtrise des coûts et des plannings,

• Calcul de structures béton armé, bois et structures métalliques,

• Autres pratiques : Code des Marchés Publics / CCAG Travaux - Eurocodes et autres règlements de calculs actuels et anciens



Mes compétences :

Génie Civil

Hydraulique

Autocad

Ingéniérie

Plaxis

Géotechnique

Béton armé

ROBOBAT

Eurocodes

Structure

RDM