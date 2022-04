Bruno BÉGOC

Homme d'expérience je sais travailler. Organisation, méthode, rigueur mais aussi flexibilité sont les maîtres mots de mon blason. Mon parcours professionnel à différents postes me permet d'être autonome et polyvalent. Je recherche en permanence les idées et solutions permettant d'améliorer la qualité et optimiser les volumes. Ma spécialité : l'aéronautique, plus particulièrement la transformation de tôles en alliages légers, mise en forme ( en l'air ou sur outillage ) mais aussi l'ajustage. Adaptable je propose mes services pour tous travaux sur tôles fines dans une entreprise industrielle organisée.