Bruno BEHR

Au travers de 17 années d’expérience opérationnelle chez Bouygues Telecom, opérateur mobile majeur, j’ai conduit de nombreuses missions que nécessitent le déploiement, l’exploitation et l’optimisation d’un réseau de téléphonie mobile.

Ce parcours, associé à 10 années d’électronique en radiotéléphonie, me permet de m’appuyer sur une large palette de compétences pour mener à bien les missions qui me sont confiées.

L’amélioration continue, le sens du client et la passion de mon métier font partie de mes gènes et me permettent d’appréhender les sujets avec dynamisme, optimisme et sur la base d’un rapport gagnant-gagnant.





Mes compétences :

Visual Basic

Technicien maintenance

SS7

OSI

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

MapInfo

Business Objects

ArcGIS > ArcView

ArcGIS

4G Networks

3G Networks

2G Networks

Qualité client

Gestion de projet

Communication