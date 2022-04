Ayant garder un aspect sportif,

j'ai eu une formation en ébénisterie,

qui m'a permit d'avoir des jobs dans le domaine de celui-ci

et dans la décoration

je suis bien sur passé par des jobs de ventes direct

l'évèmentiel et la déco dans lequel je me retrouve bien.

suis plutôt indépendant mais très ouvert et à l'écoute.

sans quoi je ne pourraît joindre les bouts.

j'ai une exellente réputation. dans mon travail

car je fonctionne uniquement de bouches à oreilles.