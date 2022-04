Bruno BENAS

Titulaire d’un CAP, BEP de mécanicien cycles/motocycles, automobiles et d’une expérience de 20 ans dans la maintenance industrielle, j’ai acquis une certaine aisance concernant la lecture de plan, la formation, le management, la gestion et la rigueur du travail.

Je maitrise l’informatique, les différents outils destinés à votre profession.

J’ai effectué des missions de contrat en sous traitants chez différents clients comme EDF nucléaire, Arkéma chimie, Blue Star chimie, CAT industrie, Firmenich (suisse) parfum et arôme alimentaire, Plateforme chimie de Roussillon et d’autre clients comme Total, crra, Mérial, Pomagalski, RVI , Rhône Poulenc, Vicat, Lafarge, Tredi, St Gobain ect .



Vous apprécierez mon sérieux, ma rigueur, ma ponctualité, ma technicité et mon sens de l’organisation.