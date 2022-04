Bruno BÉNAVAIL

Cher visiteur,



Depuis plus de 6 ans mon activité s'est principalement consacrée à l'accompagnement RH d'entreprises sur différentes problématiques et à la recherche de profils/ chasse de tête dans un environnement national et international.



J'interviens sur de nombreux secteurs spécialisés, mais aussi sur des fonctions transverses telles que celles liées aux services Marketing, Compatibilité/Finance, Achats et Logistiques, Ressources Humaines, Business Development etc.



Outre ma position actuelle de chasseur de tête/consultant en recrutement, je fais le travail en amont d'un chargé de recrutement et prend en charge chaque mission de A à Z.



J'interviens aussi en évaluation de compétences professionnelles, évaluation de profils personnels et coaching puisque je suis certifié de l'approche AEC-DISC depuis 2015.



Enfin, la sphère des Ressources Humaines en général m'amène également à travailler sur des problématiques plus globales d'amélioration et d'évaluation de situations que peuvent vivre des sociétés en questionnement ou en difficultés.



Je souhaiterais me tourner à terme dans un environnement RH enrichissant, que ce soit au sein d'un cabinet de conseil RH, ou d'un Groupe.



Des postes en conseil RH, recrutement, GPEC ou formation m'attireraient fortement pour donner une suite logique à mon parcours.



Merci du temps que vous avez ou allez consacrer à mon profil.



N'hésitez pas à me contacter pour quelque motif que ce soit.



Bruno



Mes compétences :

Ressources Humaines

Head Hunting

Coaching

Recrutement

Conseil

Sourcing

Recruitment

Human Resources

Chasse de Têtes

Yield Management

Revenue Management

Pricing

Accompagnement