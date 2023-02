Bruno BODIN

Site internet :Array

Né en 1960, j’ai suivi une formation à l’école de photographie d’Orthez qui s’est achevée en 1978 et reçu le 2nd prix du concours national « POLAROÏD » qui récompensait le meilleur travail des élèves en dernière année des écoles de photo.

J’ai ensuite exercé mon métier dans des laboratoires professionnels et en 1985 décidé de créer mon propre studio photo dans la banlieue de Toulouse (Blagnac) ou j’ai pu me consacrer pleinement à la prise de vue.

Et développer ainsi librement mon style et ma créativité au travers de photos studio industrielles, corporate et publicitaires, ainsi qu’en portraits et photos de mariage.

Je suis à présent installé dans le sud du Tarn après avoir vendu mon studio à un confrère en 1996, pour suivre la carrière de mon épouse.

J’en ai profité pour prendre du recul et me libérer des contraintes économiques d’un commerce.

J'ai mis fin cette année 2013 à une expérience ( 9 ans ) de salarié/associé d'une Scoop (société coopérative ouvrière de production),un cadre humain, solidaire et social dans lequel on rencontre des gens d'horizons professionnels et sociaux différents, c'est d'une grande richesse.



Mon plus, j'ai développé un style de présentation, montage d'images qui m'est propre, des présentations donnant une impression de 3D, de profondeur... des images qui illustrent non pas un seul instant, mais un temps fait de plusieurs interventions différentes, d'échanges, de vécu, d'actions différents... qui ainsi imbriquées illustrent sur un seul visuel plus qu'un seul instantané.

Mon autre plus, la pratique d'une photographie communicative, je ne vole pas les images aux gens, je les fait exister, vivre à travers cette proximité que je provoque toujours.





Mes compétences :

Publicité

Retouche d'images

Casting

Édition