Bruno BOSSERT

Instigateur et responsable d'actions de communication tout au long de ma carrière, j'éprouve une grande satisfaction d'avoir mis mon savoir-faire au service d'entreprises internationales ambitieuses et dynamiques évoluant dans des marchés en plein développement.



Je suis à votre écoute pour mettre à votre disposition ce savoir faire du faire-savoir dans le cadre de prestations ou de formation.



Mes compétences :

Formation, Communication

Réseaux sociaux, Site internet et référencement, Emailing

Organisation d'événement, PLV

Création, Graphisme et Design, Infographie, facilitation graphique

Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat, Canva, Gimp

Suite Microsoft Powerpoint, word, Excel

Suite Google Drive, Mac/Apple