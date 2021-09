Bruno BREEM (BRUNO YVES BREEM)

Bonjour, il me fait plaisir de vous proposer ma candidature. Je suis titulaire dun CAP de soudeur, de licence de soudure TIG- -ARC, MIG-MAG, INNERSHIELD, OA, Machine sous Flux, et intervenant pour Bugo système sur acier, acier Inoxydable, Acier Duplex Super Duplex Aluminium, 9% de Nickel et acier à base de chrome.

Obtenant un diplôme IWS International Welding Spécialits, des formations complémentaires en sécurité N1 et N2 et des formations en management du personnel.

Mon expérience en tant que Soudeur, Formateur soudage au centre de formation du SIFOP, Technicien et Contremaitre soudage , réalisation du développement et conception de machine de soudage dans lentreprise, Inspecteur sur site pour CMP Dunkerque (Entrepose Industrie) et Chef de chantier chez Clemessy Services mon permis dacquérir une expérience de 32 années dactivités dans le monde de lindustrie Gazière, Pharmaceutique, Pétrochimie et Sucrerie pour lacquisition de connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pouvoir.

Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie, aussi pendant mes loisirs, je madonne à lencadrement de jeune footballeur et président dun club de football. Jaimerais ajouter que jai toujours contribué efficacement par mes qualités suivantes : entregent, dynamique, rigoureux, professionnalisme, fiabilité et intérêt particulier en plus de quelques initiatives dans la recherche et développement de machine de soudage reconnues par mes directions, occuper dautres tâches dans la sécurité et le management du personnel.

Jose espérer avoir suscité un intérêt particulier afin davoir le privilège de vous rencontrer dans un avenir approché et demeure à votre disposition pour tout renseignement additionnel.