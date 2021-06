Bruno BRUNET

Gérant d'EGIDE ENTREPRISE Sarl



EGIDE ENTREPRISE Formation et conseil



Nous recherchons des formateurs et des commerciaux



egide-entreprise@wanadoo.fr



www.egide-entreprise.fr



Quelques-unes de nos formation:

-CSE/SSCT CSSCT

- Echafaudages Fixes et Roulant

- Evaluation des risques professionnels et établissement du document unique

- Le Risque chimique

- Arbre des causes

- Sauveteur secouriste du travail

- Formation Incendie

- Habilitation électrique

- Gestes et postures

- Travail en hauteur Port du

Etc....



Mes compétences :

CHSCT

SST

Echafaudage

Evaluation des Risques