Bruno BRUNO (GAUFFROY)

Bonjour...et merci de votre visite

Suite à mon passage en tant que créateur d'entreprise dans le domaine du web je m'éloigne un peu de l'informatique pour revenir à mes premières amours : la logistique



Actemium propose des installations complètes (systèmes) permettant d'automatiser les entrepôts

Nos spécialités sont :

Le traitement de l'article...trieurs jusqu'a 20 000 articles par heure que l'on trouve souvent en e-commerce.

Le traitement du colis...Manutention et tri basses et hautes cadences : Messageries, postes, Grande distribution.

Le traitement de la palettes : en grande distribution et chez leurs fournisseurs

La paletisation/dépaletisation :



Je suis en charge du développement du business dans le domaine de la logistique et pour cela en charge de rassembler plusieurs entreprises du groupe disposant de technologies et de spécialités complémentaires.



Nos atouts :

-le réseau de 400 entreprises Actemium réparties dans 42 pays en Europe et dans le monde et permettant d'assurer la part locale et la maintenance des projets, et surtout

-les compétences de nos collaborateurs (22 000) permettant d'intervenir aussi bien sur des applications neuves que sur des retrofits ou des extensions d'installations que nous n'avons pas réalisés.



Un nouveau challenge passionnant à vivre.



Mes compétences :

Logistique

Manutention automatisé

Traçabilité

Communication

Informatique

Intranet

Extranet

Gestion

Marketing

WCS

WMS

TMS

Préparation de commande

Suivi de production

CRM