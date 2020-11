Bruno BRUNO RAZZINI (RAZZINI)

Https://www.linkedin.com/in/brunorazzini/



J’ai toujours montré des aptitudes et un intérêt pour les matières scientifiques et techniques et je me suis dirigé tout naturellement vers le métier d’ingénieur. J’aime l’innovation et plus particulièrement en chimie où je me sens plus à l’aise. On me disait que j’avais le sens du commerce, et comme j’avais le gout du contact, je me suis orienté vers les métiers touchant le technico-commercial et le marketing. J’ai compris que j’étais fait pour écouter, comprendre le besoin d’un client et lui trouver la solution / application adéquate, puis obtenir des commandes et enfin voir le chiffre d’affaire et la marge augmenter. Je suis ingénieur chimiste, j'ai une expérience confirmée dans un environnement international, dans le commercial / marketing en tant que successivement Responsable technico-commercial, Responsable des Ventes, Responsables Grands Comptes dans la Chimie de Spécialité et de Commodité.

Je suis prêt à relever des défis, développer les ventes… et satisfaire les clients…

#ouvert#réactif#organisé#innovant#rigoureux#proactif#professionnel



Mes compétences :

Gestion grands comptes

Coordination

Strategie marketing

Développement commercial

SAP, Microsoft, CRM

Sales Development