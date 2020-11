Bruno CHAMPEYMOND

J’ai commencé ma carrière de maquettiste au début des années 90, au moment de l’avènement de la « Publication Assistée par Ordinateur » (PAO). J’ai donc connu les dernières heures de la « Photocomposition » et de la « mise au net » traditionnelle. J’ai exercé en tant que salarié en Agence de Communication et en Photogravure numérique. Puis j'ai fondé et dirigé pendant 15 ans mon propre studio publicitaire ainsi qu'une agence conseil attenante. Aujourd'hui, avec « exéfree », je propose des prestation d'exécution graphique et de suivi de fabrication aux professionnels de la communication.