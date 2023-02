Bonjour ,



Merci de vous êtes arrêté sur mon profil.



Dans le secteur tertiaire depuis plus de 20 ans m'a permis d'acquérir de l'expérience à travers différentes formations commerciales .

Le travail d'équipe , la maitrise de mon activité , une grande rigueur, ainsi qu'un sens de l'analyse et de la synthèse qui a pu répondre à la satisfaction de la clientèle.



L assurance, l'immobilier, expertise.



Poursuite de mon savoir, en assurances, le courtier qui travail avec plusieurs compagnies est à 100 % au service de sont client . Pour me contacter : bruno.cothonay@laposte.net ou mobile 06 74 47 20 20



Mes compétences :

Immobilier

Prêt immobilier

Assurance