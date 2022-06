Bruno DO NASCIMENTO

Je crée et réalise tous vos projets de vidéo, que cela soit pour les particuliers (mariages, anniversaires, événements, etc.) mais aussi pour les professionnels (présentation dentreprise, vidéo institutionnelle, promotion dentreprise, clips, réseaux sociaux, interviews, reportages, etc.)



Je possède une expérience depuis 2017 dans la création, la réalisation et le montage de vidéos sur internet.



Aujourdhui je vous propose mes services, mais aussi mon expertise et mes compétences dans le domaine de la vidéo.