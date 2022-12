Bruno FADDA

Offrir un service de qualité aux entreprises qui souhaitent renforcer leurs équipes de direction en recrutant les talents adéquats, accompagner les candidats dans leurs choix de carrière et leur donner accès aux meilleures opportunités, tels sont les challenges que je relève au quotidien chez Robert Half Executive Search.



Cette mission, je l'accomplis dans le respect de valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur : l'éthique, le respect d'autrui, l'honnêteté et la transparence.



Nos domaines d'intervention fonctionnels couvrent les postes de Direction Générale, Direction Administrative et Financière, Direction des Ressources Humaines, Direction Juridique, Direction Fiscale, Direction des Systèmes d’Information, Direction Digitale, Direction des Opérations et Site Industriel, Direction des Achats / Logistique et Direction Commerciale / Marketing.



Mes compétences :

Développement commercial

Recrutement cadres

Management

Conseil en recrutement