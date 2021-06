Bruno FAEDDA

Issu d'une famille d'entrepreneurs et de commerçants je baigne dans le monde de l'entreprise depuis toujours.

Lié de très près à l'entrepreneuriat, j'ai décidé de soutenir le développement des entreprises en entrant dans le monde de la finance d'entreprise.

Grâce à mon parcours professionnel, j'ai pu acquérir des compétences transversales dans tous les domaines de la finance.

Aujourd'hui Président Fondateur du cabinet ARCALFIA, j'accompagne avec mes équipes et mes partenaires les entreprises dans leurs projets de transactions financières, de cessions, de levée de fonds.

Nous mettons à disposition notre savoir-faire et notre réseau à travers de nombreux moyens de communication et nous vous invitons à nous rejoindre sur LinkedIn :

- Sur notre page entreprise ARCALFIA

- Dans notre groupe : Club Business Haute Savoie 74 (LinkedIn)



Et sur notre site internet www.ARCALFIA.fr



Contactez-moi pour tout projet, demande de partenariat ou adhérez à nos réseaux



Suivez nous pour découvrir le lancement prochain de nos nouvelles activités :

ARCALFIA - IMMOBILIER [Immobilier d'entreprise]

Plateforme de financement participatif (crowdfunding) spécialisée, unique en France !



Mes compétences :

Financement d'entreprise

Affacturage

Industrie

Stratégie d'entreprise

Assurance Vie

Crédit-bail

Ingenierie financiere

Transmission d'entreprise

Capital risque

Microsoft Office

Analyse financière

LBO

Private Equity

Business Plan

Négociation