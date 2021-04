Bruno FAVARD

Riche d'une expérience significative au sein d'une DSI d'un groupe international, j'ai pu développer des compétences en Pilotage et Gouvernance de SI, management d'équipes techniques et expertise en Infrastructures de Systèmes d'Information.



Je souhaite désormais m'investir pour le compte d'une entreprise, d'une organisation développant une gamme innovante de produits et solutions connectés, capitalisant sur les nouvelles technologies IoT et Big Data.



Mes compétences :

Négociation de contrat

ITIL

CMMI

Achats informatiques

Direction de projet

Négociation achats

SaaS / PaaS / IaaS

Architecture informatique

Gestion budgétaire

Gouvernance d'entreprise

Transformation SI

Direction des systèmes d'information

Animation d'équipe

Management

Virtualisation

Gestion de portefeuille projets

Cloud computing

Conduite du changement

Gestion de projet

Linux