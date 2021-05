Bruno-Francois LEITAO

Mon coeur de métier c'est la direction de projets et d'organisations.



Je suis un homme d'engagement et de prospective, spécialisé dans l'élaboration et le déploiement de projets humanistes à fort rayonnement social et culturel.

Jai une double culture association / entreprise.



Jai le goût du management. Je crois au collectif, à l'équipe. J'ai une longue expérience d'accompagnement de réseaux professionnels et bénévoles, en France et à l'international (Afrique francophone).



Je viens de terminer une mission dans le secteur de la santé, plus précisément de l'accompagnement du handicap et de l'inclusion.



Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'accompagner une organisation dans le secteur de l'économie sociale et solidaire qui ait vraiment besoin de rebooster son projet, sa stratégie, redresser son image, redynamiser ses équipes et renforcer ses alliances pour aborder une nouvelle étape de son développement.



Mes compétences :

Animation de réseaux

Communication interne et externe

Gestion de projets

Management

Édition

Presse

Afrique

International