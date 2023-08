Auteur, compositeur, interprète et comédien, je participe à des spectacles musicaux et à des courts métrages. Jai également fondé l'association Un Sourire En Plus qui me permet de créer mes spectacles chansons, mes contes musicaux, ainsi que d'organiser des après-midi dansants, et des ateliers à domicile (cours de chant, d'expression orale et vocale, d'interprétation).

Vous trouverez, ci-dessous, dune part mon site présentant mes vidéos ainsi que mes chansons, et, d'autre part, ma biographie.

https://fromentot.musicprosite.com

https://brunofromentot.blog4ever.com

Vous êtes à la recherche d'animations artistiques, vous pouvez me contacter au 06 77 43 69 83 ou par mail bruno.fromentot@wanadoo.fr