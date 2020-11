Bruno GILLET

Business & Decision est consultant et intégrateur de systèmes international (CIS). Leader de la Business Intelligence (BI) et du Customer Relationship Management (CRM), acteur majeur de l'e-Business, de l'Enterprise Information Management (EIM), des Solutions de gestion d'entreprise ainsi que du Management Consulting, le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises et à leur amélioration en continu. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par ses clients, par les analystes et par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats.













Quel beau métier ! recruter, former et animer toute une équipe ! c'est un beau métier ! Mon expérience dans ce domaine fait que j'ai envie de la faire partager au travers d'exemples rencontrés tout au long des ces années passées à faire partager mon amour de ce beau métier !



Alors partageons ensemble vos expériences et répondons aux questions que se posent ceux et celles qui veulent en faire leur métier !



C'est à vous !



A bientôt !













Une solide expérience en Institut de Sondage chez Ipsos durant sept ans, et

plus de quatre ans en Centre d’appels et m’ont permis d’évoluer à des postes de Superviseur, Chef d’équipe et Manager.



J’ai développé une réelle compétence du management d’équipe de 10 à 15 personnes.



Polyvalent, j’assure aussi bien des missions d’études que des missions de vente.



Je sais aussi créer des cellules télévente, recruter et former des télévendeurs aux techniques de vente par téléphone.





RESUME D'EXPERIENCE



Avec + 20 ans d'expérience du téléphone

- 7 ans chef d'équipe IPSOS

- 2 ans superviseur PHONEPERMANENCE

- 2 ans superviseur SVP

- 7 ans responsable commercial de 4 commerciaux sédentaires BREPOLS

- 5 ans responsable de la prospection téléphonique FBCSOFTWARE (groupe B&D)

- 9 mois comme ingénieur commercial chez BUSINESS & DECISION UNIVERSITY (groupe B&D)

- En poste actuellement depuis Avril 2013 comme ingénieur d'affaires chez BUSINESS & DECISION

Je sais :

-Recruter et former des télévendeurs aux techniques de vente par téléphone

-Manager une équipe de télévendeurs/téléacteurs/commerciaux et les faire monter en puissance

-Créer une cellule télévente

-Mettre en place des argumentaires de vente appropriés



Mes compétences :

Création

Formation

formation aux techniques de vente

Management

Management d'équipes

Recrutement

Recrutement et Formation

Techniques de vente

Televente

Vente

vente par téléphone

Sorties