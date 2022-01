Bruno GUINOIS

Mes missions de conseil et formation, axées sur les techniques de communication et le droit social, m'ont permis d'acquérir la conviction que la qualité du dialogue social dans l'entreprise peut être un atout majeur de sa réussite commerciale.



Mon expérience en tant que Médiateur et Directeur des Ressources Humaines me permet d'appréhender avec efficacité les difficultés associées à la gestion des femmes et des hommes dans l'entreprise.



Mes pratiques permettent d'anticiper les contentieux plutôt que les résoudre et créer ainsi du lien permettant la réalisation d'un objectif commun.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation professionnelle

Conseil

Écoute des salariés d'entreprise

Paie

Coaching

Formation

Médiation

Recrutement

Communication

Droit social

Droit du travail

Microsoft Excel

Relations sociales

Entretiens professionnels