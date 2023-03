GSM : 06 70 92 76 34

Bruno MARTIN

job.bruno@icloud.com



2005 - 2022 ENVAC FRANCE (Paris) Site (17 ans)

(17 ans) Envac AB est un groupe suédois spécialisé dans la collecte automatisée des déchets urbains et hospitaliers par réseaux souterrains.



2017 - 2022 Directeur France

(6 ans) Marché publics (Commerce, Appels doffres)

CoDir, stratégie, innovations.

Recrutement, management et gestion du personnel.

Gestion, comptabilité, finance et contentieux

Relations avec les fournisseurs/sous-traitants/institutions/banque

Organisation commerciale / Gestion chantiers

CA de 2 à 30 M€/an (cycles longs)



2012 - 2016 Directeur commercial

(4 ans) Responsable de développement commercial.

Marché publics (Commerce, Appels doffres,..)

Gestion des projets

Gestion du bureau détude

Développement du secteur hospitalier

CA de 2 à 15 M€/an (cycles longs)



2005 - 2011 Ingénieur commercial

(7 ans) Création de la filiale française + développement commercial

Gestion des projets et des appels doffres

CA de 2 à 10 M€/an (cycles longs)





1994 - 2005 SODIMATE ENVIRONNEMENT (Lyon) Site

(11 ans) Société spécialisée dans Extraction et dosage de pulvérulents pour les métiers de lenvironnement : stations dépuration et deau potable et usines dincinération



Responsable dagence

Création de lagence commerciale régionale

Création et développement des activités industrie

Mise en place de la stratégie commerciale

Formation et suivi de léquipe commerciale

CA de 700 k€/an (cycles courts)





1990 - 1994 LEROY-SOMER (Reims & Courbevoie) Site

(4 ans) Constructeur de systèmes dentraînement : moteurs, motoréducteurs, etc



1992 - 1994 Technico-commercial Courbevoie (92)

(2 ans) Responsable grands comptes

Création de lactivité Ingénierie et bureaux détudes (lobbying)

CA 500 k€/an





1990 - 1992 Commercial sédentaire Reims (51)

(2 ans) Commercial sédentaire

Accompagnement du technico-commercial sur le terrain

Enregistrement et gestion des commandes

Conseiller technique auprès des clients

CA 300 k€/an