Bruno MICHALSKI

Bonjour,

Doté d'une expérience Commerciale réussie de plus de 25 ans, dans le domaine de la Boulangerie-Pâtisserie,

je recherche activement un poste de Responsable ou Chef de Région de préférences dans ce domaine.Mis à part

la farine, les produits surgelés et les matières premières, je possède également des connaissances de merchandising,

du matériel de Boulangerie, et des principes dans le rouage des hommes fonds de commerces. J'aime vendre,conseiller,

guider,orienter du mieux possible afin d'apporter satisfaction et fidélisation.J'ai des connaissances de l'outil informatique. Et je suis disponible géographiquement sur le secteur France Nord-Ouest.



Mes compétences :

Bakeries