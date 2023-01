Bruno Michel RAFFIN (HYPNOTHÉRAPEUTE )

Praticien certifié en HYPNOSE ERICKSONIENNE / PNL Formé a l'A.R.C.H.E (Académie de Recherche et Connaissance en Hypnose Ericksonienne)



Relaxologue, 4 pratiques dans le centre :



1 - L'HYPNOSE ERICKSONIENNE, est particulièrement respectueuse de la personne car le langage utilisé par le praticien est permissif. Le praticien est à l'écoute, il s'appuie sur des métaphores, des anecdotes afin de faire lever des résistances au changement et laisser la personne accéder à ses propres ressources pour implémenter les changements souhaités.



2 - Entre Hypnose et Sophrologie, la LUMINOTHERAPIE grâce à un appareil dont les mouvements lumineux vous guideront vers un état de relaxation, de concentration, de sommeil, de créativité ou d'exploration intérieure ou lumière influence l'activité neuro électrique de notre cerveau. Vous pourrez explorer en toute sécurité des états de conscience jusqu'ici réservés à des pratiquants avancés.



3 - Des protocoles de SOPHROLOGIE ET JIN SHIN DO pour des douleurs Chronique ou un besoin de détente. Techniques et jeux dont l'objectif de libérer les tensions physiques et psychologiques du corps. L'acupressure énergétique se travail sans aiguilles, habillé et allongé sur table de massage.



4 - Des techniques d'EMDR qui signifient Eye Movement Desensitization and Reprocessing, c'est-à-dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. C 'est une psychothérapie qui permet de résoudre les conséquences psychologiques, physiques, relationnelles, expériences de vie traumatisantes, perturbantes.



Je vous accueille au sein de mon cabinet situé à Prades Salars entre Millau et Rodez.



En savoir plus : 0762045280