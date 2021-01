Bruno NIOLLET

AGC et Akuit Portage Salarial accompagnent sur toute la France, des consultants indépendants, experts, formateurs, post retraités dans la réussite de leur mission dans des entreprises de toute taille. AGC et Akuit les libèrent des contraintes administratives pour mieux se consacrer pleinement à l'expertise opérationnelle : Le consultant est embauché en CDD ou CDI chez AGC ou Akuit. Il est sécurisé et protégé ( cotise à l'assurance maladie, chômage, retraite, ....et bénéficie d'un accompagnement personnalisé ).



Adhérentes au syndicat professionnel PEPS, AGC et Akuit sont adossées au Groupe PROMAN, 4ème acteur européen des Ressources Humaines.



Achats

portage salarial