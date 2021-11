Bruno NOISETTE

Doctorant en management et entrepreneuriat.

Fasciné par la diversité des normes d'échanges qui déterminent la distribution des ressources dans la société, j'étudie le rôle de ces normes dans l'émergence et le développement des organisations formelles - entreprises, entreprises sociales, associations...

Ma thèse porte sur la façon dont les entrepreneurs du Rwanda articulent les attentes divergentes de leurs partenaires d'affaires, de leurs familles étendues, et de l'Etat. J'emploie des méthodes qualitatives et m'inspire principalement de la théorie des institutions et de la théorie des échanges sociaux.

J'enseigne aussi bien l'entrepreneuriat que la stratégie et le management. J'adore aider des étudiants et des entrepreneurs à réfléchir à leurs projets et mobiliser leur capital relationnel pour les réaliser !