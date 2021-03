Bruno PASQUALI

Je suis à la recherche d'une entreprise sérieuse, dynamique

et à la pointe des nouvelles technologies.

L'utilisation optimale des moyens de production, un contrôle

de qualité et le respect des délais sont autant de besoins qui

nécessitent une solution opérationnelle, une gestion efficace

de la production.

Dans ce cadre, je suis capable de répondre aux exigences

qu' impliquent un système de production de qualité et satisfaire

ainsi la demande clients.

Mon expérience antérieure dans le domaine de l'imprimerie m'a

permis de développer au fil des circonstances une bonne capacité

d' adaptation, d' analyse et de résolution de problèmes.



Mes compétences :

Quark Xpress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Logiciel d' imposition