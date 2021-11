Bruno PASQUIER

Originaire de Vendée, puis étudiant sur Toulouse, avec un passage dans la citée Figeacoise, je suis installé à Tarbes au pied des Pyrénées.



Je profite de la région dans une entreprise de référence dans le milieu aéronautique: DAHER-SOCATA dans un groupe dynamique et pluridisciplinaire: DAHER orienté vers le tout en un au service de ses clients.



Au cœur de celle-ci, je pratique une profession passionnante et très diversifiée: le management de production et des services supports pour sept lignes de production. Notre business de la satisfaction des clients au management de nos partenaires participe à l'image sérieuse de la société et à la rentabilité attendue.



En tant que Business Unit Manager aux commandes de trois Équipes Autonomes de Production devant rendre compte régulièrement tant aux clients qu'à ma direction, j'organise le service et apprécie cette variété au quotidien.

En tant que manageur, j'apporte à mes équipes les soutiens nécessaires au bon déroulement des taches et obtiens avec elles les résultats demandés.



Mes ambitions sont canalisées à terme vers le management d'un Site industriel ou d'une Usine.

Ceci dans l'objectif de mettre à profit l'ensemble de mes expériences, mais aussi d'en développer des nouvelles afin de participer aux décisions clés et construire l'avenir d'une entité autonome.



Mes compétences :

Lean

Supply chain

Production

Logistique

Aéronautique

Management