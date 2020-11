Bruno PEAUMIER

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Conseil en immobilier, je mets mon expertise et ma passion au service de vos projets de vente, d’achats ou de location.



Mon objectif est de cerner au mieux vos besoins pour vous apporter une solution "clé en main" :



- En tant que conseil, je construis une stratégie marketing que je vous soumets rapidement après notre premier rendez vous et que nous appliquons en mode projet, tout au long du process.

- En tant qu’expert, je vous propose une Assistance sur les obligations juridiques, fiscales et techniques

- En tant que passionné de home staging et décoration je vous accompagne dans la préparation à la vente de votre bien, notamment.



Disponible et proactif, je réponds à vos questions dans les plus brefs délais et vous conseille dans vos réflexions et recherches de solutions.



Votre intérêt est le mien : acheter ou vendre dans les meilleures conditions et au juste prix !



