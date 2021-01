Bruno RANDRIANARIVO

Gérant de la société BRA-motion sarl, ayant comme activité qualité produit / process et sûreté de fonctionnement : http://bra-motion.fr/ , j’interviens directement chez les clients pour réaliser les missions qui me sont confiées et en cas de pic d’activités, je travaille avec mes réseaux.



Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique, option qualité et complété par une thèse en mécanique appliquée et sciences des matériaux dans le domaine de la fatigue effectuée au CETIM, je possède plus de 25 ans d’expérience acquises dans les secteurs recherche, automobile et ferroviaire.



J’ai créé en 2004, la société BRA-motion sarl pour accompagner mes clients dans le domaine de la qualité et de la sûreté de fonctionnement. Fortement aidé par mes acquis théoriques et terrain, j’ai pu cibler au cours de mes missions, les actions adaptées pour atteindre les objectifs des clients :

Accord de mise en service pour le secteur ferroviaire

Accord de fabrication pour le secteur automobile en termes de qualité, capacité, coûts et délai.

Gestion de projet selon EN9100 pour le secteur Aéronautique



Mes fonctions en tant que:

Senior Consultant Management de la Qualité

Senior Consultant en Sûreté de Fonctionnement (SdF)

Chef de projet

Consistent à assurer l’interface client / fournisseur pour apporter et/ou valider les éléments démontrant la conformité produit / process par rapport aux référentiels applicables. La réalisation de ces fonctions nécessitent souvent à accompagner, à former, à persuader les acteurs dans leurs activités.



Du point de vue personnel, les interventions chez les clients dont RENAULT, DACIA, Johnson Controls, THALES, JTEKT, SAFRAN Landing Systems, PSA, PERMASWAGE, CBI, LISI et chez leurs fournisseurs m’ont permis de travailler avec des acteurs (achats, ingénierie, production,…) de différentes cultures, de différents horizons … dans le monde et de constater qu’ils sont tous animés par la même passion dans leurs activités.

Je les remercie de leur apport pour atteindre mon objectif de satisfaction des clients dans l’esprit de gagnant / gagnant et à ceux qui nous ont emmené à décupler nos efforts dans notre travail.



Mes compétences :

Ferroviaire

Qualité

Matériaux

Automobile

Aéronautique