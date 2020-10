Bruno REMY

Directeur Technique au sein d'Agenium.

Relever tous les jours le challenge de fournir à nos clients et utilisateurs, les solutions, support, services et formations pour lesquels ils nous font confiance dans les domaines de la simulation, de l'analyse mission, de la visualisation 3D innovante, du contrôle commande, du e-learning, du traitement des obsolescences. Découvrir et mettre en place de nouveaux partenariats est une vraie passion. Des partenaires technologiques pour apporter les solutions les plus efficaces aux industries de l'Espace, de l'Aéronautique, de la Défense et tous ceux qui ont besoin de communiquer avec le support de la 3D.



Nos partenaires éditeurs sont :

- AGI pour STK, ses components et Cesium : www.agi.com)

- Bohemia Interactive pour les formations et expertise VBS2 en Francais : http://products.bisimulations.com/

- Calytrix pour CNR, LVC game, ... : www.calytrix.com

- EADS Astrium pour l'emulateur Mitra

- Ngrain pour le Elearning en 3D : www.ngrain.com

- Orbit logic pour ses solutions de planification : www.orbitlogic.com

- Phoenix Integration pour Model center : www.phoenix-int.com

- Pufferfish pour les globes video en dur, gonflables et tactiles : http://www.pufferfishdisplays.co.uk/

- Skyline pour l'offre TerraExplorer : /www.skylineglobe.com

- Virtualsim pour vsTASKER : www.virtualsim.com



Mes compétences :

Spatial