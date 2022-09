Bruno SAUREL

Médiateur intervenant en relations sociales, j'ai été auparavant ingénieur informaticien puis manager dans l'industrie. Mes expériences de représentant du personnel et bénévole associatif, m'ont confronté à des conflits collectifs ou individuels.

Initialement paralysé, ou gagné par une attitude dualiste face à des conflits interpersonnels que jai rencontrés durant mes expériences professionnelles, associatives et personnelles, je me suis attaché à comprendre ce qui pouvait faire frein au dialogue sincère entre les personnes et à la reconnaissance de l'autre.



Mes formations à la médiation et à la thérapie sociale mont permis dexplorer in vivo ce questionnement, de cheminer avec, dans un processus de transformation. Jai pu adopter progressivement un regard plus bienveillant et non jugeant sur des situations de tensions et sur la nature des obstacles qui entravent les liens entre les individus et dans les groupes.



Je peux intervenir auprès de groupes, sociaux, institutionnels ou en entreprises pour animer un processus de transformation des liens visant progressivement :

- la circulation dune parole authentique,

- l'expression d'une réalité dans sa complexité,

- la facilitation de l'intelligence collective,

- lexercice de la responsabilité de chacun dans une démarche de coopération.











Mes compétences :

Gestion de conflits

Médiation

Ressources humaines

Coaching