Bruno SERGENT

Issu d'une formation dans la gestion d'entreprise, j'ai rejoint le milieu de l'insertion professionnelle. J'ai développé des compétences tant dans le domaine de l'orientation (bilans de compétences...) et tout ce qui concerne les techniques de recherche d'emploi.



Mes compétences :

• Accueil de publics de demandeurs d’emploi jeunes

• Conduite et maîtrise d’entretien d’accompagnemen

• Maîtrise des techniques de recherche d’emploi.

• Accompagnement, conseil et dynamisation du publi

• Elaboration et validation des projets profession

• Reporting administratif de l’ensemble des action

• Suivis administratifs des dossiers de rémunérati

• Réalisation de bilans de compétences Approfondis

• Entretien d'évaluation et diagnostic des compéte

• Maîtrise de Word et de Excel

• Animation d’ateliers (Pôle emploi)

• Relation d’entreprises (Suivi de stagiaires en F

• Coordination avec les différents partenaires (Mi

• Qualités relationnelles, d’écoute, d’empathie et

• Prospection auprès des entreprises