Bruno THIERY

En recherche active d'emploi, ouvert à toutes propositions, CDI, CDD ou interim sur les département de l'Hérault ou du Gard :



CHEF COMPTABLE EXPERIMENTE - RESPONSABLE COMPTABLE - GESTIONNAIRE COMPTABLE - RESPONSABLE ADMINISTRATIF COMPTABLE ET FINANCIER



Enrichi par une carrière acquise en milieu PME, je souhaite transférer mes compétences reconnues dans différents secteurs d’activité. Entreprenant et persévérant, j’ai su mettre en avant, mes capacités d’encadrement et de polyvalence.







Domaines de compétences:

Comptabilité générale, traitement de la paye, gestion / prévisionnels - tableaux de bord

Trésorerie - Déclarations sociales et fiscales



Directions concernées par les interventions:

Direction Administrative Comptabilité Finances



Types d'interventions:

Gestion en autonomie du service comptable



Formations suivies:

DECF (formation interne en entreprise) formation non diplômante

Certificat d'aptitude professionnelle - capacité en droit

Etudes:

Comptabilité/finances







Mes compétences :

Paie

Trésorerie

Finances

Comptabilité