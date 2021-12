Bruno VITET (BRUNO VITET)

Gérant

Nom de lentreprise FOR CO PREV Formation Conseil Prévention dans les métiers du secteur tertiaire et industriel

Dates demploi 2014 Aujourdhui

Durée demploi 7 ans



LieuFrance



ForCoPrev : formations, conseil, prévention en santé et sécurité au travail.



Fort dune expérience de 18 ans en management et prévention en santé et sécurité au travail dans un grand groupe français, nous dispensons des formations en inter ou en intra, sur les thèmes de la santé et de la sécurité au travail. Nos formations peuvent être réalisées sur mesure selon vos besoins.

Nous intervenons dans les domaines de la formation mais aussi en tant que consultant pour des missions daudit, de conseil et de prévention en tertiaire et industriel pour le compte de grandes enseignes.